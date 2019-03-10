Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Детройт» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», который состоится 10 марта. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 1.38, по итогам встречи — 1.21.



Шансы «Детройт Ред Уингз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 6.85, а с учётом овертайма — за 4.70.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 5.65. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.31.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 13.75.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 6,5 шайбы идёт за 1.53, меньше 6,5 — за 2.40.



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