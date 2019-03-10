Александрова проиграет Возняцки на турнире в Индиан-Уэллсе, уверены эксперты

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 7:5, 3:6, 6:2. За выход в третий раунд соревнований 24-летняя россиянка сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной на турнире под 13-м номером.

Согласно котировкам, у россиянки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Александровой оценивается коэффициентом 2.90, победа с форой «+3,5» гейма — 1.99.



Если Каролина Возняцки сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.42. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.80.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.84.



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