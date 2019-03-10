Аналитики: «Ростов» выиграет у «Арсенала» в домашнем матче 19-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Арсенал». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают «Ростов» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.90. На победу «Арсенала» можно поставить за 4.70, на ничью — за 3.15.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.20. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.80. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.40.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше этого значения котируется за 1.65.



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