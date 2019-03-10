«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Майкла Оуэна с коэффициентом 5.00

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют за 5.00.



«Арсенал» выиграл последние восемь матчей в АПЛ на своём поле, но также на этом отрезке они проиграли дома «Юнайтед» в Кубке Англии, это было еще в январе. Думаю, команда Сульшера сможет продлить серию и выиграть седьмой подряд выездной матч АПЛ.



Только «Сити» (42) набрал больше очков на своём поле, чем «Арсенал» (38), но чувствую, что «Юнайтед» сейчас на подъеме. В команде много травмированных, но чудесная победа над «ПСЖ» добавит эмоций», — сказал Оуэн.