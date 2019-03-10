«Челси» — «Вулверхэмптон»: котировки на матч 30-го тура чемпионата Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 17:05 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Челси» за 1.56. Шансы «Вулверхэмптон» на победу оценены коэффициентом 7.10. Поставить на ничью можно за 4.15.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.97, а на ТМ 2,5 гола — за 1.94.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Победа «Челси» всухую оценивается в 2.45.



Победа «Челси» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.26. Самые вероятные авторы голов — Эден Азар и Гонсало Игуаин (по 2.30).



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