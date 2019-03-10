«Миннесота Тимбервулвз» – «Вашингтон Уизардс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» – «Вашингтон Уизардс», который состоится 10 марта.



Ставка: победа «Тимбервулвз» с форой «-7» за 1.94.



«Место проведения поединка играет колоссальную роль для обеих команд. «Миннесота» дома идёт с балансом 21-10, а «Вашингтон» на выезде демонстрирует унылые 8-26. Более того, у «Тимбервулвз» дома четыре победы кряду над грозными «Клипперс», «Рокетс», «Кингз» и «Тандер». Каждый из указанных оппонентов в настоящий момент куда сильнее нынешних «Уизардс».



Фора «-7» на хозяев выглядит опасно, однако во всех упомянутых сражениях гандикап в пользу «Миннесоты» составлял не менее 7 очков, поэтому доверимся статистике. «Вашингтон» накануне рубился с «Шарлотт», уступив лишь в самой концовке с минимальной разницей, зато в других гостевых поединках, если парни Скотта Брукса проигрывают, то чаще с солидным отставанием, нежели в упорной борьбе.



Главная проблема для гостей заключается в том, что Брэдли Бил отпахал 41 минуту. «Уизардс» проводят выездной «бэк-ту-бэк», а «Тимбервулвз» имели в распоряжении пару дней отдыха. Соперников не назвать медленными, поэтому «Вашингтону» придётся ограничивать время своего лидера, ведь человеческие силы не безграничны. Без 3 номера коллектив Скотта Брукса скатывается на баскетбол уровня «Никс». Ожидаем от «Миннесоты» грамотного использования своих козырей и уверенной виктории».

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