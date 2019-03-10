Пол Мерсон: уверен только в том, что в матче «Арсенал» — «МЮ» будет куча голов

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Ставки: тотал больше 2,5 мячей за 2.58.



«Вау, это большая игра. Опять же, обе команды хотят попасть в первую четверку. Я не уверен ни в чём, кроме большого количества голов в этом футбольном матче — обе команды много создают и не лучшим образом обороняются. «Арсенал» выглядит так, будто обрёл реальную уверенность. Им не повезло с «Тоттенхэмом», но качество игры было достойным.



Ну а «МЮ» — тот матч с «ПСЖ»… Это было нереально. Феноменальный результат. Не могу сказать, что сегодняшний матч станет решающим в борьбе за четвертое место. Всё в руках «Челси». Но голы точно будут», — сказал Пол Мерсон.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз: гости припаркуют автобус «Красные дьяволы» отдадут мяч «канонирам» и сосредоточатся на скоростных контратаках.