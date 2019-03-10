Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть гонку преследования на ЧМ по биатлону

Букмекеры назвали фаворитов мужской гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, которая состоится на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) 10 марта. Гонка начнётся в 18:30 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.55), россиянин Александр Логинов (5.00) и француз Кентен Фийон Майе (5.50). Следом идут французы Мартен Фуркад (13.00) и Симон Детьё (21.0), Дмитрий Пидручный из Украины (29.0), немец Арнд Пайффер (36.0), а также немец Бенедикт Долль и норвежцы Тарьей Бё и Эрленд Бьонтегорд (по 51.0).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 126.0, победа Дмитрия Малышко оценена в 251.0.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».