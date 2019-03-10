«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на дерби в 19-м туре РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 19-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставки: обе забьют за 2.01.



«Дерби снова пройдет на «Арене Химки», а не на новенькой «ВТБ-Арене», где планировалось. «Динамо» очень понравилось в Уфе. Абсолютно заслуженная победа, пусть два мяча забили со стандартов. Но по игре, особенно в первом тайме, заслужили, ход матча контролировали.



Если «Динамо» больше позитива оставило, то «Спартак» предстал командой потерянной, непонятной, особенно в матче с «Уралом». Какие-то странные замены делал Олег Кононов. Здесь может сработать принцип, что за плохой игрой должна идти хорошая. Но «Спартак» настолько непредсказуем даже для своих болельщиков, что давать прогноз очень непросто.



Но, считаю, в двух матчах подряд на неделе «Спартак» не должен не забивать. «Спартак» на голик может рассчитывать. Если «Динамо» будет играть агрессивно, нагло, как в первом тайме встречи в Уфе, то обязательно оборону «Спартака» накажет. Она уязвима. В каждом матче у ворот красно-белых моментов предостаточно. Мой прогноз на этот матч — «обе забьют». Коэффициент чуть выше двойки», — сказал Генич.

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