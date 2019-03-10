«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: котировки на главный матч 30-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу «канониров» принимаются с коэффициентом 2.46. На победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 3.00, на ничью — за 3.54.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.90. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.70).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.54. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.48.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше этого значения котируется за 2.32.



Наиболее вероятные авторы голов — Пьер-Эмерик Обамейянг (2.30) и Александр Ляказетт (2.40). Сухая победа «Арсенала» идёт за 4.75.



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«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз: гости припаркуют автобус «Красные дьяволы» отдадут мяч «канонирам» и сосредоточатся на скоростных контратаках.