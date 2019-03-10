Аналитики: «Локомотив» победит «Анжи» в матче 19-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура РПЛ «Анжи» — «Локомотив». Начало встречи 10 марта 2019 года запланировано на 21:00 мск.



Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.45. На победу «Анжи» можно поставить за 7.70, на ничью — за 4.25.



Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.20. Самый вероятный счёт — 0:1 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.40. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше этого значения котируется за 1.70.



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