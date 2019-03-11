«Ахмат» — «Урал»: две ставки Бориса Игнатьева на матч 19-го тура РПЛ в Грозном

Экс главный тренер сборной России Борис Игнатьев дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Ахмат» — «Урал», который состоится 11 марта. Начало встречи — в 17:30 мск.



Ставки: «Ахмат» победит за 1.95, тотал меньше 2 мячей за 1.75.



«Урал» в игре со «Спартаком» в Кубке России выглядел хорошо и прошёл в следующий раунд. Но у «Ахмата» было больше времени на восстановление. Думаю, что «Уралу» не хватит физических сил, чтобы одолеть грозненцев, тем более на их поле. Мне кажется, что «Ахмат» возьмёт три очка, хотя голов будет немного», — сказал Борис Игнатьев.



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