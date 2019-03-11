«Краснодар» — «Оренбург»: котировки на заключительный матч 19-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи 11 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Аналитики считают «Краснодар» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.50. На победу «Оренбурга» можно поставить за 7.00, на ничью — за 4.20.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.20. Самый вероятный счёт — 1:0 (6.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.20. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.65.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше этого значения котируется за 1.75.



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