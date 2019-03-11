Вихлянцева проиграет Кербер на турнире в Индиан-Уэллсе, считают эксперты

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, в двух сетах обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро, со счётом 6:2, 6:0. За выход в 1/8 финала Вихлянцева сыграет с восьмой ракеткой соревнований — немкой Анжеликой Кербер.

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Анжелики Кербер оценивается коэффициентом 1.28, победа с форой «–3,5» гейма — 1.59.



Если Наталья Вихлянцева сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 3.62. На то, что она выиграет с форой «+3,5» гейма, можно поставить за 2.33.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.80. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 2.10.



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