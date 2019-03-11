Аналитики: Соболенко разгромит Цуренко в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории Premier в Индиан-Уэллсе, обыграв Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:3, 4:6, 6:0. За выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко сыграет с украинкой Лесей Цуренко (24).

Согласно котировкам, у украинки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Леси Цуренко оценивается коэффициентом 3.32, победа с форой «+3,5» гейма — 2.31.



Если Арина Соболенко сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.60.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.69.



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