Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед началом второго раунда плей-офф

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился первый раунд, после чего борьбу продолжат восемь клубов. Второй раунд плей-офф стартует 13 марта в Западной конференции и 14-го — в Восточной. Изучить календарь розыгрыша Кубка Гагарина можно на «Чемпионате».

Букмекеры обновили линию на обладателя трофея и считают фаворитом ЦСКА (2.10). Следом идут СКА (3.00), «Авангард» (7.00) и «Автомобилист» (8.00).

Ниже оценены шансы «Салавата Юлаева» (17.0) и «Барыса» (29.0). Аутсайдерами считаются «Локомотив» (67.0) и московское «Динамо» (76.0).

Выход в финал ЦСКА оценён коэффициентом 1.62, выход СКА в решающую серию идёт за 2.45, а выход «Автомобилиста» и «Авангарда» — в 2.70.

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