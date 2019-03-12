«Чикаго Блэкхоукс» победит «Аризону Койотс» в матче НХЛ, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Аризона Койотс», который состоится 12 марта. Начало — в 3:30 мск.

Аналитики считают фаворитом «Чикаго Блэкхоукс». Коэффициент на победу в основное время — 2.26, по итогам всей встречи — 1.77.



Шансы «Аризоны Койотс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.75, а с учётом овертайма — за 2.11.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.15.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.46, меньше 5,5 — за 2.60.



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