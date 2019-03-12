Андрей Рублёв — Карен Хачанов: котировки на матч россиян в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под 12-м номером, вышел в третий круг соревнований, обыграв испанца Фелисьяно Лопеса – 6:3, 1:6, 6:4. В третьем круге Хачанов встретится с соотечественником Андреем Рублёвым.

Согласно котировкам, у Хачанова больше шансов в этом матче. Победа Андрея Рублева оценивается коэффициентом 2.46, победа с форой «+2,5» гейма — 1.90.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.58. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.92.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.44. Тотал больше 22,5 гейма идёт с коэффициентом 1.85.



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