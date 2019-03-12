Аналитики: Медведев разгромит Краиновича на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, обыграв американца Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:0. За выход в 1/8 финала Медведев сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Филипа Краиновича оценивается коэффициентом 3.36, победа с форой «+3,5» гейма — 2.01.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.33. На то, что он сумеет отыграть фору «-3,5» гейма, можно поставить за 1.82.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.82. Тотал больше 22,5 гейма оценён в 2.10.



Вероятность тай-брейка оценена в 2.25.



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