«Манчестер Сити» — «Шальке»: котировки на ответный матч Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шальке-04». Начало встречи 12 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победил английский клуб (3:2).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Манчестер Сити» за 1.14 (86%). Шансы «Шальке-04» на победу оценены коэффициентом 24.0 (4%). Поставить на ничью можно за 9.40. (10%)



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 1.92, а на ТМ 3,5 гола — за 1.99.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.14. Победа «Манчестер Сити» всухую оценивается в 1.84.



Победа «Манчестер Сити» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.51. Самые вероятные авторы голов — Серхио Агуэро (1.60) и Габриэль Жезус (1.75).



Проход «Шальке-04» оценён в 27.0 (3%), проход «Манчестер Сити» — в 1.01 (97%).



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