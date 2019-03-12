Роскомнадзор с 1 по 7 марта заблокировал 2941 сайт с азартными играми

Роскомнадзор заблокировал 2941 сайт с азартными играми в период с 1 по 7 марта, сообщает Betting Business Russia со ссылкой на сайт Rublacklist.



Среди заблокированных сайтов наибольшее количество «зеркал» бренда Fonbet — всего 351 домен. Кроме того заблокировано 201 ― БК Leonbets, 146 ― Zenitbet, 81 ― Bwin, 64 ― БК Parimatch, 46 ― Betcity, 17 ― Liga Stavok.



В этот же период Роскомнадзор заблокировал 2008 сайтов с онлайн-казино, онлайн-лотереями и покер-румами.



Кроме этого в реестр заблокированных доменов внесено 27 сайтов, размещающих информацию о букмекерских конторах, казино, игровых автоматах, тотализаторе.

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