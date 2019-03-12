«Ювентус» — «Атлетико»: букмекеры оценили шансы туринцев избежать вылета из ЛЧ

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико». Начало встречи 12 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победил испанский клуб (2:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ювентуса» за 1.72 (58%). Шансы «Атлетико» на победу оценены коэффициентом 5.75 (16%). Поставить на ничью можно за 3.74 (26%)



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.28, а на ТМ 2,5 гола — за 1.71. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.11. Победа «Ювентуса» всухую оценивается в 2.59.



Победа «Ювентуса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.63. Самые вероятные авторы голов — Криштиану Роналду (1.90) и Паоло Дибала (2.90).



Проход «Ювентуса» оценён в 3.88 (23%), проход «Атлетико» — в 1.29 (77%).



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