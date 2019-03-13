Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» проиграет «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 13 марта. Начало — в 2:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.17, по итогам всей встречи — 1.72.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.88, а с учётом овертайма — за 2.19.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.20. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.40, меньше 5,5 — за 2.82.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»