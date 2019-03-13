«Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс»: прогноз «Чемпионата» на НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится 13 марта.



Ставка: индивидуальный тотал Данило Галлинари больше 19,5 очка за 1.73.



«В сезонной серии 2-1 в пользу «Трэйл Блэйзерс». В распоряжении гостей два лишних дня отдыха, однако вряд ли Терри Стоттс всерьёз рассчитывает на усталость хозяев. Да, «Клипперс» проводят «бэк-ту-бэк», но обе встречи домашние, а Лос-Анджелес подопечные Дока Риверса не покидают уже целую декаду.



У калифорнийцев все здоровы, за исключение Мба-А-Муте, а у «Портленда» под вопросом Худ и Тёрнер. Накануне «Клипперс» уничтожили «Селтикс», отгрузив противнику 140 очков и одержав победу во всех четвертях. При этом лишь Патрик Беверли отбегал больше 27 минут, а остальные исполнители получили дозированную нагрузку и не особо напрягались в обороне.

Соблазнительно выглядит индивидуальный тотал Галлинари больше 19,5 очка за 1.73. Коэффициент, конечно, не самый высокий, зато велика вероятность прохода. Средняя результативность итальянца по сезону составляет 19,3 балла, однако после обмена Харриса количество бросков Данило логично устремилось вверх. В четырёх встречах кряду форвард «Клипперс» преодолевает установленный рубеж, понадеемся на продолжение тенденции».