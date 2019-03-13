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Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
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Букмекеры назвали фаворитов мужской индивидуальной гонки на 20 км, которая состоится в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) сегодня, 13 марта.

На старт от сборной России выйдут Александр Логинов, Александр Поварницын, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Гонка начнётся в 18:10 мск.

Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.55), а также французы Кентен Фийон Майе (4.00) и Мартен Фуркад (9.00). Следом идут россиянин Александр Логинов (13.00), норвежец Тарьей Бё (18.0), Симон Эдер из Австрии (21.0), а также Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии (25.0), Дмитрий Пидручный из Украины (26.0), немец Арнд Пайффер (26.0) и швед Себастиан Самуэльссон (26.0).

Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 34.0, победа Александра Поварницына оценена в 251.0.

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