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Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края в январе 2 млн рублей

Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края в январе 2 млн рублей
Ставки

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края за январь 2019 года составили более 2 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Ставропольского края.

Согласно консолидированному отчёту, на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в регионе составили 2,049 млн рублей.

За 2018 год налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края составили 32,4 млн рублей.

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