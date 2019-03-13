Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края в январе 2 млн рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края за январь 2019 года составили более 2 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Ставропольского края.



Согласно консолидированному отчёту, на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в регионе составили 2,049 млн рублей.



За 2018 год налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края составили 32,4 млн рублей.

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