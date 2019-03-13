Аналитики: УНИКС выбьет «Локомотив-Кубань» в 1/4 финала Еврокубка

Сегодня, 13 марта, состоится третий матч 1/4 финала Еврокубка УНИКС — «Локомотив-Кубань». Начало — в 19:00 мск. Счет в серии 1-1.



Букмекеры отдают предпочтение УНИКСу и предлагают поставить на победу хозяев встречи в основное время за 1.53. Шансы кубанского клуба оценены в 2.99, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.25.



Ставку на победу «Локомотива-Кубань» с учётом ОТ можно сделать за 2.77, а на победу УНИКСа — за 1.48.



Коэффициент на ТБ 147,5 очка — 1.91, а на ТМ 147,5 очка — 1.91. Победа казанского клуба с форой "-4,5" оценивается в 1.88, победа «Локомотива-Кубань» с форой "+4,5" — в 1.94.



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