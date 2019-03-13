«Бавария» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в среду, 13 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Ставки: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1 мяча за 1.80.



«Да, «Бавария» сейчас грозно выглядит, много забивает. На выезде 5 забили, сейчас 6 дома крепкому «Вольфсбургу». Но это у себя в Бундеслиге. В Европе другая система координат, тем более когда напротив «Ливерпуль».



0:0 в первой встрече — это скорее вопреки раскладам. Сильно сомневаюсь, что команды ещё раз сыграют 0:0. Если «Ливерпуль» сыграет основой, с Мане, Салахом и Фирмино, то обязательно убежит. Не сказать, что оборона «Баварии» неуязвима. Обязательно её накажут, как мне кажется. «Ливерпуль» свой гол забьёт. Сколько пропустит, не знаю. Атака «Баварии» выглядит достаточно мощно, пусть и дисквалифицирован Томас Мюллер. И без него есть кому решить.



«Обе забьют» за 1,65. Можно усилиться и взять «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2,0. Но основная ставка для меня — «индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1 мяча». Коэффициент — 1,8. Никакого слива не будет. Один гол «Ливерпуль» точно забьет. А возможно и больше он сможет забить», — сказал Генич.