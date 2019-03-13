Согласно котировкам, Хачанов проиграет Иснеру на турнире в Индиан-Уэллсе

На турнире в Индиан-Уэллсе (США) россиянин Карен Хачанов, посеянный под 12-м номером, в двух сетах нанёс поражение соотечественнику Андрею Рублёву (LL) со счётом 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал BNP Paribas Open Хачанов поспорит с американцем Джоном Иснером (8).

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов в этом матче. Победа Карена Хачанова оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+1,5» гейма — 1.92.



Если Джон Иснер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.69. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 1.94.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.52. Тотал больше 25,5 гейма идёт с коэффициентом 1.80.



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