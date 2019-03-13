«Барселона» — «Лион»: котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион». Начало встречи 13 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью (0:0).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.24 (80%). Шансы «Лиона» на победу оценены коэффициентом 13.0 (7%). Поставить на ничью можно за 7.20 (13%)



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.36, а на ТМ 2,5 гола — за 3.48.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 2.36.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.63. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.38) и Луис Суарес (2.90).



Проход «Лиона» оценён в 5.00 (20%), проход «Барселоны» — в 1.20 (80%).



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