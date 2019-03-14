«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: букмекеры оценили шансы в первом матче серии

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Автомобилист» и предлагают поставить на уральцев за 1.91 (50%). Шансы «Салавата Юлаева» на победу оценены коэффициентом 3.58 (27%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.20 (23%).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.91, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.95.



Коэффициент на итоговую победу «Автомобилиста» — 1.54, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.58. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.20).



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