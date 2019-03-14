«Краснодар» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч на матч «Краснодар» — «Валенсия» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставки: «Валенсия» забьет во втором тайме за 1.70, тотал матча 2-3 гола за 1.91.



«Первый матч оставил неоднозначное впечатление. Первые 30 минут «Краснодара» на поле вообще не было видно, а у «Валенсии» был какой-то космический уровень на фоне такого «Краснодара». Во втором тайме «быки» активизировались, взяли мяч под свой контроль и забили гол, который оставляет «Краснодару» неплохие шансы на проход дальше.



Опять-таки, что сейчас «Краснодару» важнее — удачно сыграть в еврокубках или висеть на ногах у «Зенита», удержать место в призовой тройке и попасть в Лигу чемпионов? Сложный момент. Понятно, что при своих болельщиках «Краснодар» постарается добиться максимального результата. Но помните, два года назад «Краснодар» также добился приемлемого результата, проиграв 1:2 на выезде. Дома, как ни старался, как ни пыжился, но «Сельта» забила два и увезла домой победу.



«Валенсия» — более мастеровитая, более вышколенная команда с более серьёзным еврокубковым опытом. «Валенсия» умеет играть на результат. «Краснодар» устроит 1:0, но мне кажется, что, раскрывшись, «Краснодар» попадёт под контратаку «Валенсии». Как первый гол был забит, когда Родриго убежал. Если вы видели последний матч «Валенсии» с «Жироной» в чемпионате Испании, то согласитесь с моими словами о том, что «Валенсия» здорово и высококлассно выбегает в контратаки.



На мой взгляд, «Валенсия» забьёт, забьёт именно во втором тайме. Я бы предложил именно этот вариант. Но и в первом матче я предлагал вариант 2-3 гола, который всегда идёт за неплохой коэффициент от 1,90 до 2. Здесь может быть либо ничья (1:1), либо 2:0 в пользу одной или другой команды, либо 2:1 в ту или другую сторону. Я сомневаюсь, что «Краснодар» этой «Валенсии» забьёт больше одного мяча или вообще забьёт. Поэтому мой прогноз — гол во втором тайме и 2-3 мяча по итогу этой встречи», — сказал Генич.