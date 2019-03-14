Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в январе 5,7 млн рублей

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за январь 2019 года составила более 5,5 млн рублей. Об этом говорится в отчёте об исполнении бюджета, размещённом на сайте открытого бюджета Московской области.



Согласно отчёту, на 1 февраля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 5,717 млн рублей.



Ожидается, что налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Московской области в 2019 году составят 59,528 млн рублей.

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