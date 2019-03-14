Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Главная / Ставки / Новости /

Аналитики: «Химки» проиграют «Реалу» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Аналитики: «Химки» проиграют «Реалу» в домашнем матче баскетбольной Евролиги
Ставки

Сегодня, 14 марта, состоится матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» — «Реал». Начало — в 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.40. Шансы российского клуба оценены в 3.70, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.75.

Ставку на победу «Реала» с учётом ОТ можно сделать за 1.35, а на победу «Химок» — за 3.44.

Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 1.93, а на ТМ 167,5 очка — 1.91. Победа российского клуба с форой "+6,5" оценивается в 1.91, победа испанцев с форой "-6,5" — в 1.93.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент