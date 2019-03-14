Согласно котировкам, матч Лиги Европы «Интер» — «Айнтрахт» будет результативным

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Айнтрахт». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. Итог первого матча — 0:0.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Интера» за 2.30. Шансы «Айнтрахта» на победу оценены коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.32.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, а на ТМ 2,5 гола — за 2.02.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Победа «Интера» всухую оценивается в 4.05.



Победа «Интера» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.56. Проход «Айнтрахта» оценен в 1.87, проход «Интера» — в 1.99.



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