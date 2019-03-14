«Динамо» (Киев) — «Челси»: ставка Майкла Оуэна на ЛЕ с коэффициентом 2.18

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» (Киев) — «Челси». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 20:55 мск.



Ставки: победа «Челси» за 2.18.



«У «Челси» удобное положение после первого матча. Победа со счётом 3:0 фактически превращает ответную игру в формальность. Я чувствую, что они сделают более чем достаточно в Киеве и спокойно пройдут дальше.

В воскресенье синие потеряли два ценных очка на своём поле. Надо возвращать уверенность, а хорошая победа на классе этому всегда способствует. Не буду мудрить и возьму лобовую победу лондонцев. Коэффициент позволяет, заметно выше двойки», — сказал Оуэн.