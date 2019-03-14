Бышовец: шансов против «Челси», при всей моей любви к Киеву, у «Динамо» нет

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Динамо» Киев – «Челси».



Ставки: победа «Челси» за 2.15.



«Есть ли шансы у «Динамо»? Нет, они есть у «Челси» — уехать с победой. При всей моей любви к Киеву, при всей моей симпатии к клубу, который меня воспитал как игрока, я должен сказать, что возможности у киевлян в матче с лондонцами очень ограниченные. Может быть, конечно, поле создаст некоторые преимущества в разрушении и несколько затруднит созидание.



Но в любом случае уровень англичан достаточный для того, чтобы сыграть уверенно и спокойно, да и счет после первой игры, 3:0, больше порождает пессимизм у одних… Но может, кстати, привести и к недооценке соперника, что может позволить киевлянам забить гол. Но не думаю, только если ветром занесет».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»