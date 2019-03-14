«Вильярреал» — «Зенит»: котировки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. В первом матче победил испанский клуб (3:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Зенита» за 3.84 (25%). Шансы «Вильярреала» на победу оценены коэффициентом 2.03 (49%). Поставить на ничью можно за 3.72 (26%).



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.04. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.69. Победа «Вильярреала» всухую оценивается в 3.60. Победа «Вильярреала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.10.



Самые вероятные авторы голов — Карлос Бакка (2.40) и Карл Токо Экамби (2.70). Гол Сердара Азмуна идёт за 3.00.



Проход «Вильярреала» оценён в 1.04 (93%), проход «Зенита» — в 13.50 (7%).



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