Аналитики: «Арсенал» отыграется с 1:3 и пройдёт «Ренн» в 1/8 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Ренн». Начало встречи 14 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск. Итог первого матча — 3:1 в пользу «Ренна».



Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» за 1.26. Шансы «Ренна» на победу оценены коэффициентом 11.75. Поставить на ничью можно за 6.95.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.40, а на ТМ 2,5 гола — за 2.91.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.79. Победа «Арсенала» всухую оценивается в 2.30.



Победа «Арсенала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.70. Проход «Арсенала» оценён в 1.88, проход «Ренна» — в 1.98.



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