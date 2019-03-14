«Краснодар» — «Валенсия»: ставка Сергея Кривохарченко на ответный матч ЛЕ

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч на матч «Краснодар» — «Валенсия» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: обе забьют за 1.76.



«В первом матче на выезде краснодарцы уступили на “Месталье” со счетом 1:2. Первые полчаса игры прошли для российской команды очень страшно. “Быки” пропустили дважды и могли пропускать еще. Однако во второй половине встречи команда Мурада Мусаева ощутима прибавила и забила вполне заслуженный и справедливый выездной гол.



В ответном поединке краснодарцам обязательно нужно забивать хотя бы единожды. У “Краснодара” довольно результативная команда с отличным подбором атакующих игроков. Однако ровно это же можно сказать и о сопернике, ведь атакующий потенциал испанского клуба просто огромен. Думаю, краснодарцам придется раскрываться, а “Валенсия” сильна на контратаках. Тем не менее, и хозяева поля умеют использовать позиционное нападение в свою пользу.



В любом случае, как бы не завершилась игра, мне кажется, что забитые голы должны случиться с обеих сторон. Уж слишком хороши атаки соперников. К тому же, в первой встрече обе коллектива отметились забитыми голами. Поэтому ставлю на обе забьют», — сказал Кривохарченко.

«Краснодар» — «Валенсия», «Вильярреал» — «Зенит». Прогнозы на Лигу Европы Оборона «Зенита» продолжит трещать по швам, в Краснодаре ожидаем голевое пиршество.