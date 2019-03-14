«Вильярреал» — «Зенит»: ставка Нобеля Арустамяна на ЛЕ с коэффициентом 2.95

Известный телекомментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19.



Ставка: тотал «Зенита» больше 1,5 гола за 2.95.



«Вторая неделя камбэков в европейском футболе продолжается. Я не знаю, может ли «Зенит» такое повторить и распространяется ли это на Лигу Европы. Пока не могу сказать. Но я думаю, что «Зенит» об этом может думать.



Очень любопытно поразмышлять, готов ли «Зенит» уже, по сути, проигранный матч с «Вильярреалом» отдать, чтобы подготовиться лучше к «Спартаку». Потому что у них в воскресенье матч с красно-белыми, причём на выезде. А для «Зенита» игра со «Спартаком» всегда важна. Поэтому здесь тоже вопрос дискуссионный, интересный.



Я думаю, что «Зенит» постарается сыграть в атакующем стиле, ему терять нечего. Я думаю, что «Зенит» свой гол забьёт. Я даже готов рисковать и поставлю на тотал «Зенита» больше 1,5 гола в этом матче. Они могут пропустить, но забивать надо в любом случае», — сказал Нобель Арустамян.

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