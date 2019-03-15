ЦСКА — «Динамо» (Москва): котировки на второй матч серии Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — «Динамо М». Начало встречи 15 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 1-0 в пользу «армейцев».



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.44 (66%). Шансы «Динамо М» на победу оценены коэффициентом 7.20 (13%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.75 (21%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.29, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.67.



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.20, а на победу «Динамо М» — 4.95. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (9.40).



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