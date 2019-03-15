«Анжи» – «Крылья Советов»: ставка Анатолия Бышовца на РПЛ с коэффициентом 3.30

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Анжи» – «Крылья Советов».



Ставка: ничья за 3.30.



«Я бы хотел поддержать «Анжи» и сказать, что команда не проиграет, а «Крылья Советов» не выиграют. Желание добиться победы у махачкалинцев, конечно, будет, но оно может и помешать, потому что придётся идти на какие-то риски, искать решения в атаке.



И в то же время нельзя не сказать, что «Крылья» усилились: приход опытных игроков говорит о стратегии и развитии команды, создаёт рабочую обстановку в команде, и это положительно влияет на молодых партнёров. В какие-то моменты ведь нужны холодные головы, что приходит с опытом. Поэтому самарцы не должны проиграть. Но желание поможет «Анжи» добыть в матче ничью. На неё и ставлю».



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