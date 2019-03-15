Аналитики: ЦСКА продлит победную серию в матче Евролиги с «Панатинаикосом»

Сегодня, 15 марта, состоится матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Панатинаикос». Начало — в 20:00 мск. «Армейцы» выиграли семь матчей в турнире подряд.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.20. Шансы греческого клуба оценены в 6.10, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 18.50.



Ставку на победу «Панатинаикоса» с учётом ОТ можно сделать за 5.50, а на победу ЦСКА — за 1.18.



Коэффициент на ТБ 167,5 очка — 1.92, а на ТМ 167,5 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "-10,5" оценивается в 1.94, победа греков с форой "+10,5" — в 1.90.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».