«Анжи» – «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Каспийске

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Анжи» – «Крылья Советов» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 15 марта и начнется в 19:30 мск.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.85.

«Крылья Советов» с приходом Самедова и Ананидзе получили некий мозговой центр. Неслучайно волжане стали забивать: 2 гола отправили в сетку ворот «Локомотива», а затем отгрузили 4 мяча «Енисею». Это говорит о том, что атака самарцев заработала.



Мне думается, что «Анжи», который на своём поле будет стараться играть в атаку, обязательно раскроется, что для «Крыльев» просто манна небесная. Поэтому здесь отдаю предпочтение самарской команде", — отметил Ловчев.