СКА — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд во втором матче серии

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи 15 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счет в серии 1-0 в пользу питерцев.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.54 (64%). Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 5.90 (15%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.50 (21%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.34, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.64.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.26, а на победу «Локомотива» — 4.15. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (9.70).



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СКА — «Локомотив». Прогноз: во втором периоде скучать не придётся 10 из 11 предыдущих матчей СКА и «Локомотива» оказались низовыми.