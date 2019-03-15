Согласно котировкам, «Крылья Советов» выиграют у «Анжи» в 20-м туре РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура РПЛ «Анжи» — «Крылья Советов». Начало встречи 15 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Аналитики считают «Крылья Советов» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.85. На победу «Анжи» можно поставить за 5.20, на ничью — за 3.25.



Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.00. Самый вероятный счёт — 0:1 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.30. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.60.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше этого значения котируется за 1.50.



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