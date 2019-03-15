«Анжи» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч 20-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Анжи» — «Крылья Советов» в 20-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: победа «Крыльев Советов» при тотале меньше 3,5 мяча за 2.15.



«Крылья» крупно обыграли «Енисей» в прошлом туре. Всё было абсолютно по делу. И сейчас самарцы, конечно, воодушевлены тем результатом. В Самаре сейчас вырисовывается команда, которая играет в футбол. Появились очень серьёзные исполнители. Там и Самедов, и Жано, которые пополнили команду в межсезонье. Тимофеев пока не играет, но, думаю, и он ещё пользу принесёт.



В общем, пришли люди в команду, которые не только индивидуально сильны, но они гармонично вписались в команду. Думаю, «Крылья» будут только прогрессировать в дальнейшем. Есть база, на которой можно делать команду, и можно постепенно добавлять два-три футболиста. Да, кто-то арендован, кого-то подписали. Но это не так важно для этого сезона.



«Анжи» будет биться до конца. Ребята решили доиграть сезон, за что им честь и хвала. Но здесь всё-таки «Крылья» посильнее. Будет сражаться «Анжи» дома, но по составу он сильно уступает. Мастерство решит здесь. У Самары ещё и Корниленко восстановился, а это — глыба для нашего чемпионата до сих пор, пусть ему и много лет уже. Возьму победу «Крыльев Советов» при тотале меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

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