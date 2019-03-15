Согласно котировкам, «Реал Сосьедад» выиграет у «Леванте» в чемпионате Испании

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Леванте». Начало встречи 15 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала Сосьедад» за 1.90. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 4.40. Поставить на ничью можно за 3.68.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.86, а на ТМ 2,5 гола — за 2.05.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Победа «Реала Сосьедад» всухую оценивается в 3.32.



Победа «Реала Сосьедад» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.88.



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