Свитолина победит Андрееску на турнире в Индиан-Уэллсе, думают эксперты

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) под шестым номером, вышла в полуфинал, обыграв в трёх партиях представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4. За право выйти в финал соревнований украинка сразится с канадкой Бьянкой Андрееску.

Согласно котировкам, у канадки скромные шансы на победу в этом матче. Победа Бьянки Андрееску оценивается коэффициентом 2.01, победа с форой «+1,5» гейма — 1.82.



Если Элина Свитолина сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.89. На то, что она сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.01.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.35.



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